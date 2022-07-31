Авиашоу в Мочище под Новосибирском посетили 110 тысяч зрителей

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
110 тысяч человек посетили авиашоу "Будем жить!", которое прошло 31 июля на аэродроме Мочище под Новосибирском.
В Новосибирске завершился авиационный фестиваль "Будем жить!" на аэродроме Мочище 31 июля. Масштабное шоу посетили 110 тысяч зрителей, сообщается в правительственном Telegram-канале «Новосибирь».
Фестиваль прошёл в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников специальной военной операции на Донбассе.
На открытии авиашоу выступил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
«Мы гордимся нашими героями, знаем и помним историю отечественной авиации и гордимся её современными достижениями. Наш авиационный фестиваль тому пример», – сказал он.
31 июля зрители увидели выступления пилотажных групп «Стрижи», «Русь», а также первой российской женской пилотажной группы «Барсы».
Напомним, ранее новосибирцы сообщали, что боятся ехать на фестиваль из-за давки в электричках по пути домой.
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