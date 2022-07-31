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Салют на день ВМФ 31 июля 2022 года: прямая онлайн трансляция

Фото Салют на день ВМФ 31 июля 2022 года: прямая онлайн трансляция
Фото Салют на день ВМФ 31 июля 2022 года: прямая онлайн трансляция

Фото с сайта Минобороны РФ, видео - телеканала Санкт-Петербург в "ВК"

Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремит в небе над Санкт-Петербургом вечером 31 июля.

Торжественный салют станет финальным аккордом празднования дня ВМФ 31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. Сотни фейерверков украсят вечернее небо над северной столицей. Начало салютов — в 22:45 по московскому времени. Транслировать действо будет телеканал "Санкт-Петербург".

"В 22:45 над городом прогремит салют, а камеры, установленные в лучших точках обзора, помогут передать всю красоту этого масштабного действа", — говорится в анонсе.

Увидеть салюты на День ВМФ в прямом эфире можно и на сайте Сиб.фм. Для просмотра обновите, пожалуйста, страницу.

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл главный военно-морской парад года. Сиб.фм также вёл прямую трансляцию парада.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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