Замминистра транспорта Новосибирской области Невежин прыгнул с парашютом на авиашоу

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин совершил прыжок с парашютом во время авиашоу в Мочище.
31 июля под Новосибирском прошло авиашоу под девизом: "Будем жить!". В Мочище побывал и замминистра транспорта области Вячеслав Невежин, который решился прыгнуть с парашютом. По имеющейся информации, Невнежин прыгал вместе с инструктором с высоты 3000 метров, с самолета Ан-2. Пилотировал биплан летчик Олег Борисов.
Помимо чиновника прыжки также совершили парашютисты, которые в воздухе раскрыли флаг России.
Напомним, что в авиашоу, которое было посвящено поддержке Вооруженных сил России в спецоперации по защите Донбасса, приняли участие пилотажные группы «Русь», «Стрижи» и «Барс». Мероприятие посетили около 110 тысяч человек.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают