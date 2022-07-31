Замминистра транспорта Новосибирской области Невежин прыгнул с парашютом на авиашоу

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин совершил прыжок с парашютом во время авиашоу в Мочище.

31 июля под Новосибирском прошло авиашоу под девизом: "Будем жить!". В Мочище побывал и замминистра транспорта области Вячеслав Невежин, который решился прыгнуть с парашютом. По имеющейся информации, Невнежин прыгал вместе с инструктором с высоты 3000 метров, с самолета Ан-2. Пилотировал биплан летчик Олег Борисов.

Помимо чиновника прыжки также совершили парашютисты, которые в воздухе раскрыли флаг России.

Напомним, что в авиашоу, которое было посвящено поддержке Вооруженных сил России в спецоперации по защите Донбасса, приняли участие пилотажные группы «Русь», «Стрижи» и «Барс». Мероприятие посетили около 110 тысяч человек.