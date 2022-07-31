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Женщина на Nissan Sunny сбила 10-летнего ребёнка в Новосибирске

Фото Женщина на Nissan Sunny сбила 10-летнего ребёнка в Новосибирске
Фото Женщина на Nissan Sunny сбила 10-летнего ребёнка в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

В субботу, 30 июля, женщина-водитель за рулём Nissan Sunny сбила маленького мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

38-летняя женщина за рулём Nissan Sunny сбила ребёнка в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошёл вечером 30 июля в районе улицы Московской. Мальчик госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-служба ГИБДД по городу.

Там уточнили, что наезд на 10-летнего мальчика произошёл в тёмное время суток, в 22:04 часа.

Водитель двигалась по улице Грибоедова, со стороны улицы Ленинградская, в сторону улицы Московская. У дома №165 корпус 1 по улице Московская она сбила ребёнка.

"Мальчик перебегал проезжую часть, справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода", — уточнили в ГИБДД.

После случившегося ребёнок доставлен в больницу, характер травм уточняется.

Напомним, 9 июля возле торгово-развлекательного центра «Аура» в Новосибирске 11-летняя девочка попала под колёса иномарки. В 20 часов 10 минут её сбил водитель Honda Fit 1978 года рождения, двигавшийся по Ипподромской улице со стороны ул. Фрунзе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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