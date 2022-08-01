Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев останется в СИЗО до 14 октября

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Арест экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева продлится до 14 октября.

Новосибирский областной суд оставил в силе меру пресечения Владимиру Фалилееву, экс-прокурору Новосибирской области. Он останется в СИЗО до 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления судебного департамента.

Бывший прокурор Фалилеев обвиняется в получении взяток на сумму в несколько миллионов рублей. Его арестовали 16 февраля. По версии следственного комитета России, он брал взятки у представителя торгового центра, чтобы избавить здание от проверок. Фигурантами по делу также стали бывшие замы прокурора – Любовь Кузьменок и Андрей Турбин.

Андрея Турбина уже отпустили из-под стражи и оставили под домашним арестом также до 14 октября. На время пресечения ему запрещено пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

Напомним, конкурсный управляющий из Новосибирска подозревается во взятке в 1,5 млн рублей. В октябре 2021 года 51-летний обвиняемый получил подкуп в размере 1 500 000 рублей за заключение мирового соглашения и оказание иного содействия по переходу права собственности на недвижимое имущество коммерческой организации к третьим лицам.