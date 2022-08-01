В Новосибирской области 100 человек заразились клещевых энцефалитом

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100 случаев клещевого энцефалита выявлено в Новосибирской области с начала 2022 года.

В Новосибирской области с начала 2022 года зафиксировано более 14,6 случаев укусов клещей. При этом клещевой энцефалит подтвердился у 100 человек. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании 1 августа.

"Это в два раза больше, чем в предыдущем, 2021 году", — уточнил главный санитарный врач региона.

По словам Щербатова, с начала эпидсезона в области выявлены также случаи боррелиоза. Им заболели 138 человек.

Больше всего клещей-переносчиков инфекции — в Новосибирском и Мошковском районах области. В областном центре самым опасным оказался Заельцовский район.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске от укуса клеща можно заразиться лихорадкой Ку — редкой болезнью, которая поражает легкие и вызывает гепатит. С начала 2022 года ей переболели два новосибирца.

Напомним, в июле любителей «тихой охоты» предупредили о нашествии ядовитых змей в лесах Новосибирской области.