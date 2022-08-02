Мэр Новосибирска Локоть поздравил военных с Днём ВДВ

Фото Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил воинов и ветеранов ВДВ с праздником 2 августа.

2 августа бойцы воздушно–десантных войск по всей стране отмечают особенный для себя праздник — День ВДВ. Утром этого дня новосибирские ветераны уже посетили Монумент Славы: военные возложили красные гвоздики в честь павших. Многие позже отправились на молебен, а также к местам захоронений.

Несмотря на отсутствие официальных мероприятий из-за коронавирусных ограничений, власти города не оставили праздник без внимания: мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил десантников в своих социальных сетях.

«Крылатая пехота всегда была гордостью Вооруженных сил, примером стойкости и мужества, особых традиций боевого братства. ВДВ неразрывно связаны с именем Героя Советского Союза Василия Маргелова. Благодаря его усилиям ВДВ стали элитой Вооруженных сил, самыми боеспособными и мобильными воинскими подразделениями в мире! Солдаты и офицеры ВДВ с честью выполняли свой долг в Афганистане, на Кавказе и в Сирии, принимали участие в миротворческих миссиях и антитеррористических операциях. И сегодня боевые парашютисты успешно решают самые сложные задачи по защите нашей Родины», —

написал градоначальник.

Также Анатолий Локоть отметил, что «бывших десантников не бывает», и пожелал «каждому, кто носит голубой берет», мирного неба над головой.

Как уже писал Сиб.фм, к Дню ВДВ приурочили открытие нового Монумента, возведённого на территории военного комиссариата Коченёвского и Колыванского районов.