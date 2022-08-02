"Никто, кроме нас": как в Новосибирске отмечают День ВДВ 2 августа

Фото и видео Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 августа новосибирские десантники и ветераны службы отмечают "профессиональный" праздник: День ВДВ. С самого утра город заполонили голубые береты, полосатые майки и фирменные флаги с надписью "Никто, кроме нас".

В Новосибирске 2 августа прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск.

С утра десантники массово приехали на Монумент Слав, где возложили цветы в память о погибших товарищах, а после посетили молебен в соборе Александра Невского.

Красные гвоздики издавна считался символом сопротивления и борьбы, но также передаёт любовь и восхищение. Такие значения ему приписывают из-за ярко алого цвета, напоминающего кровь.

После возложения цветов десантники прокричали троекратное «Ура!» — это восклицание среди военных означает призыв к действию и признак решительной победы.

Как писал Сиб.фм ранее, в 2022 году в Новосибирске не состоится каких-либо праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВДВ — их проведение пока невозможно из-за антикоронавирусных ограничений.

В 2022 году в Новосибирске не состоится каких-либо праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВДВ — их проведение пока невозможно из-за антикоронавирусных ограничений.

Тем не менее, ко 2 августа в сибирской столице отключили все фонтаны.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал открытки и поздравления с Днем ВДВ.