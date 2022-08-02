Похолодание до +5 ожидается в Новосибирске в августе 2022 года

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Погодный сервис gismeteo.ru опубликовал прогноз погоды на август 2022 года в Новосибирске.

Похолодание до +5 градусов ожидается в Новосибирске в августе 2022 года. Такие данные содержатся в прогнозе погоды на ресурсе gismeteo.ru.

Последний месяц лета в сибирской столице будет дождливым: в перспективе ближайших 30 дней -16 будут идти дожди. При этом средняя дневная температура составит 20-23 градуса.

Что касается ночных температур, то они будут колебаться в границах 11-12 градусов тепла.

Впрочем в один из дней в Новосибирске серьёзно похолодает: 29 августа столбики термометров покажут всего 5 градусов со знаком плюс. Днём в этот день тоже будет зябко — плюс 12 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что в августе новосибирцев ожидает сезон дождей.

Напомним, в июле сообщалось, что тополя в центре Новосибирска пожелтели уже в июле 2022 года, задолго до начала листопада.