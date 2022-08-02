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В Новосибирске на 18 лет осудили мужчину за убийство невесты

Фото В Новосибирске на 18 лет осудили мужчину за убийство невесты
Фото В Новосибирске на 18 лет осудили мужчину за убийство невесты

Фото: pixabay

В Новосибирске на 18 лет осудили мужчину, убившего невесту в день свадьбы.

Суд Коченевского района вынес приговор мужчине, который 2 года назад убил свою невесту в день свадьбы.

2 года назад житель поселка Чик вышел из тюрьмы и решил жениться на девушке, которая его дождалась. Но на свадьбе 29 сентября 2020 года он выпил спиртное и стал избивать невесту. После чего притащил ее к оврагу и сбросил. Потерпевшая погибла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью, и теперь областной суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее красноярец убил подростка на шиномонтажке. Специально для разборки он купил нож в ближайшем магазине.

Также в августе 2022 года бойцовская собака напала на женщину. Женщина с маленькой собачкой ожидала лифт, когда на нее набросился бойцовский пёс. Животное было без намордника, и даже присутствовавший рядом хозяин не смог удержать питомца.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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