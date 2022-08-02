В Новосибирске начали судить самую крупную ОПГ валютчиков

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1 августа в Заельцовском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело крупнейшей ОПГ валютчиков. На скамье подсудимых оказались семь человек, которые вывели за рубеж 433 миллиона рублей. Только на оглашение обвинительного заключения ушло 1,5 часа.

К рассмотрению этого уголовного дела участники процесса шли долго: трудно было выбрать время, когда соберутся все адвокаты семерых фигурантов. 1 августа стороны, наконец, добрались до оглашения обвинительного заключения.

«Человек много, поэтому обвинительное заключение – большое. Заседание шло часа полтора. За это время только и успели огласить обвинительное заключение. Дальше назначен порядок исследования доказательств»,

- рассказали в Заельцовском районном суде.

Следующее заседание назначено на 22 сентября. По делу проходит много свидетелей, которым предстоит рассказать, как ОПГ проворачивала валютные операции. Свою банду финансисты сколотили в октябре 2016 года.

В составе ОПГ были и выходцы с ближнего зарубежья – Жаныбек Асаналиев, Уулу Дурусбек. Схемы разрабатывали Денис Дьячков и Георгий Терещенко. Валютными операторами стали три женщины: Шайыргул Юсупова, Александра Митичкина и Ольга Орлова.

Для вывода валюты за рубеж операционисты использовали подставные счета в других государствах. При этом в графе о переводе использовалась ложная информация о целях и назначениях. 433 миллиона рублей – это только та сумма, которую удалось доказать.

«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», — говорится в материалах дела.

Есть среди тех, кто пользовался услугами «подпольного банка» и известные новосибирские предприниматели.

Всем семерым обвиняемым предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Санкция статьи подразумевает до 10 лет тюрьмы. Пока все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

От некоторых адвокатов валютчиков поступили ходатайства, которые будут рассматриваться в следующем судебном заседании.