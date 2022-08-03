В Новосибирске 78-летний водитель «Лады» сбил 63-летнего пешехода

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78-летний водитель «Лады» сбил 63-летнего пешехода на переходе в Новосибирске.
В полдень 3 августа, в среду, 78-летний мужчина на «Ладе» сбил 63-летнего пешехода на переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Новосибирска.
Инцидент произошел в Советском районе, напротив дома № 1 на улице Лаврентьева. Водитель не остановился перед пешеходом, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Мужчина 1959 года доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, отмечает ГИБДД.
Напомним, вчера мотоциклист сбил пешехода на переходе в Октябрьском районе Новосибирска.
Также 1 августа поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину. Она шла к остановке «Обское море» по рельсам, сзади нее ехал тепловоз. Машинист пытался затормозить, но не успел, и поезд наехал на женщину. Она скончалась на месте.
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