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Дожди пойдут в Новосибирске в последние недели августа

Фото Дожди пойдут в Новосибирске в последние недели августа
Фото Дожди пойдут в Новосибирске в последние недели августа

Фото Густаво Зырянова, gismeteo.ru

Сезон дождей ожидается в Новосибирске в августе 2022 года.

Погодные сервисы gismeteo.ru и Яндекс.Погода предупреждают о возможных дождях во второй половине августа в Новосибирске. В городе ожидаются целых 16 дождливых дней, а солнечных — только 7. При этом средняя температура в городе днём составит +20..+23 градуса.

С 17 августа начнутся постоянные дожди, а воздух начнет остывать.

По данным сайта gismeteo.ru, в среднем за последние 10 лет в августе выпадает до трети годовых осадков.

Самым теплым днем последнего месяца лета будет 14 августа с дневной температурой +28 и ночной +14 градусов. Самым холодным днем предположительно будет 29 число. С дневной температурой +12 и ночным похолоданием до +5 этот день сможет стать холоднее многих сентябрьских.

Фото Дожди пойдут в Новосибирске в последние недели августа 2

Температуру ниже нуля ни один из погодных сервисов не предсказывает.

Дожди — отличная основа для роста грибов. Ранее Сиб.фм сообщал, что грибники собирают в лесах под Новосибирском грузди размером с ладонь.

Также новосибирцам назвали самые грибные места Новосибирской области лета 2022 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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