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«Сквер Героев Донбасса» появится в Новосибирске

Фото «Сквер Героев Донбасса» появится в Новосибирске
Фото «Сквер Героев Донбасса» появится в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 августа на "Госуслугах" завершилось голосование за названия новым паркам скверам Новосибирска.

«Сквер Героев Донбасса» появится в Новосибирске по итогам голосования о новых названиях для городских парков и сквером. Имена для восьми общественных пространств жители выбирали на сайте "Госуслуг" с 27 июля по 2 августа.

Согласно данным на платформе "Госуслуги", за наименование «Сквер Героев Донбасса», который расположен в Октябрьском районе, на перекрёстке Никитина и Воинской, проголосовали 116 человек или 43%.

Также в Новосибирске появится "Ельцовский" парк в пойме реки 1-я Ельцовка, сквер "Крылья Сибири" (на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе), "Рябиновый сквер", сквер имени Михаила Михеева.

Как отметили в мэрии Новосибирска, результаты голосования рассмотрит комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города.

«Решение комиссии о наименовании скверов будет утверждено постановлением мэрии», – заключили в муниципалитете.

Напомним,26 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил предложение о переименовании сквера «Воинский» в Октябрьском районе, назвав его в честь героев Донбасса. По словам градоначальника, этот запрос есть среди новосибирцев.

Сейчас сквер находится на реконструкции, а также на его территории завершается строительство православного храма. Реновацию сквера планируется закончить в 2023 году.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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