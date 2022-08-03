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общество

В Новосибирске на стрелка с детской площадки завели уголовное дело

Фото В Новосибирске на стрелка с детской площадки завели уголовное дело
Фото В Новосибирске на стрелка с детской площадки завели уголовное дело

Коллаж Сиб.фм

3 августа против стрелявшего из пистолета рядом с детской площадкой в Новосибирске мужчины возбудили уголовное дело.

3 августа в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, которого задержали после стрельбы на детской площадке. Об инциденте стало известно 2 августа: тогда в соцсетях рассказали о пьяной компании, которая начала стрелять из пистолета рядом с игровой площадкой для детей.

Один из участников был задержан в тот же день, 2 августа. После этого было установлено, что пистолет, из которого производились выстрелы, был шумовым.

3 августа в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как дополнили в региональном ГУ МВД, розыск остальных участников компании продолжается.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
хулиганство
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