В Новосибирске на стрелка с детской площадки завели уголовное дело

Коллаж Сиб.фм
3 августа против стрелявшего из пистолета рядом с детской площадкой в Новосибирске мужчины возбудили уголовное дело.
3 августа в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, которого задержали после стрельбы на детской площадке. Об инциденте стало известно 2 августа: тогда в соцсетях рассказали о пьяной компании, которая начала стрелять из пистолета рядом с игровой площадкой для детей.
Один из участников был задержан в тот же день, 2 августа. После этого было установлено, что пистолет, из которого производились выстрелы, был шумовым.
3 августа в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Как дополнили в региональном ГУ МВД, розыск остальных участников компании продолжается.
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