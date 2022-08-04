Главу управления Росздравнадзора в Новосибирской области Хрусталёву отправили под домашний арест

Фото автора

В данный момент в Центральном районном суде продолжают избирать меру пресечения для сотрудников управления Росздравнадзора по Новосибирской области – главу ведомства Елену Хрусталёву уже отправили под домашний арест.

С утра 4 августа начали рассматривать ходатайство следователя об аресте руководителя регионального управления Росздравнадзора Елены Хрусталёвой. Несколько минут назад судья вернулась с решением из совещательной комнаты.

"Оглашено решение: Елену Хрусталёву на два месяца отправили под домашний арест – до 1 октября",

– сообщила Сиб.фм помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

А в данный момент решается вопрос об аресте начальника финансового отдела Александра Махнева, который, возможно, и является главным фигурантом возбужденного уголовного дела.

Напомним, обыски в управлении Росздравнадзора прошли ещё 2 августа. Позже в прокуратуре рассказали, что поводом стал поддельный диплом начальника финансового отдела.