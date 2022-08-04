Новосибирцы массово подписывают петицию о выплате 10 000 рублей к школе в 2022 году

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Петиция с просьбой выплатить семьям с детьми по 10 000 рублей на подготовку к школе появилась на платформе Change.org.

В Новосибирске семьи с детьми подписывают петицию о повторении выплаты 10000 рублей на подготовку школе в августе 2022 года. Обращение размещено на платформе Change.org.

К 4 августа петицию подписали почти 78 тысяч человек.

"Родителям все сложнее и сложнее подготовить детей к школе: закупить канцтовары, дополнительные учебные пособия и рабочие тетради, школьную форму, спортивную форму, обувь, сменку, сдать деньги на нужды класса и т.д. А еще многим детям нужны репетиторы, дополнительные кружки и секции, которые тоже нужно оплачивать", — говорится в обращении Зои Льготовой.

Родители школьников обратили внимание, что в 2020 и 2021 году семьи с детьми получили выплаты от государства, что стало хорошим подспорьем для многих.

"От имени всех родителей школьников благодарим за поддержку и просим повторить единовременные выплаты в размере 10000 рублей на детей к школе в 2022 году", — написала мама школьника.

Действительно, перед началом учебного года в 2021 году, президент России Владимир Путин дал указ, чтобы семьи получили единовременную выплату на школьников. Причем деньги получили все родители школьников, вне зависимости от обеспеченности семьи и наличия тех или иных льгот. Эта практика появилась еще в период пандемии, когда правительство приняло решение о мерах поддержки российских граждан и семей с детьми.

В 2022 году власти пока не объявляли о разовой выплате к школе. Но родители продолжают надеяться, что это произойдет.

Так, депутат Государственной думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил возобновить единовременные выплаты в размере 10 000 рублей для подготовки к школе.