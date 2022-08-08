Директор спорткомплекса в Новосибирской области не признает вину за смерть 14-летнего подростка

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Директор спорткомплекса под Новосибирском не считает себя виновным в деле о придавивших мальчика футбольных воротах.

2 июля 2022 года на 14-летнего мальчика в селе Улыбино под Искитимом упали футбольные ворота. Прокуратура нашла множественные нарушения безопасности на территории спорткомплекса. На заседании суда директор сказал, что не чувствует себя виновным.

Мальчик играл в футбол с друзьями, и после матча стал качаться на футбольных воротах. Незакрепленная металлическая конструкция упала на ребенка, и тот скончался на месте.

Следователи пришли к выводу, что директор спортивного комплекса допустил нахождение детей на футбольном поле с незакрепленными воротами и ранее не давал никаких указаний закрепить их или убрать ради безопасности игроков.

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Напомним, ранее на полицейских в Новосибирске завели дело о халатности после убийства 17-летней девушки. Служители закона трижды отказывались принимать заявление и возбуждать уголовное дело.

Также в марте 2022 года осудили экс-полицейского за фальсификацию вещдоков и халатность по делу о тяжком преступлении. Старший участковый полиции знал об изъятии 0,06 грамма героина у задержанного, однако незаконно вернул ему изъятое вещество. После этого наркотики вновь поступили в незаконный оборот, а мужчину не привлекли к уголовной ответственности.