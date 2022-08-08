Глава таджикской диаспоры рассказал о криминальном прошлом мигранта Хамроева

Коллаж Сиб.фм: фото Валентина Лутаева и автора

Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов рассказал о криминальном прошлом Хушнуда Хамроева.

Говорить руководителя «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидина Каримова заставил пост депутата горсовета Ростислава Антонова. Народный избранник выступил с критикой в адрес диаспоры из-за убийства 17-летней школьницы мигрантом.

27-летний уроженец Таджикистана обвиняется в том, что зарезал 17-летнюю сибирячку вечером 26 июля, нанеся девочке не менее 15 ударов. Около двух лет десятиклассница дружила с мигрантом, и он считал её своей девушкой, а за нож схватился из ревности.

Как рассказали Сиб.фм в «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска», для установления прошлого приезжего Хушнуда Хамроева представители организации сделали запрос на родину и, действительно, установили тёмные пятна в жизни 26-летнего мужчины.

«У меня есть информация, что в 2012 году он прибыл на территорию России, а в 2016 году приехал в Новосибирск. В 2017 году у него были судимости. Он – не гражданин России, а Таджикистана. Если на него были заявления, то почему его не депортировали, уголовника этого? – задаёт риторический вопрос Минходжидин Каримов. – Отец у него – судимый. Я уверен, что если бы его судили в Таджикистане, наказание было бы самое суровое, вплоть до смертной казни. Никто его не поддерживает! Диаспора его не поддерживает!»

Однако лидер национального объединения считает, что сейчас уже Хушнуда Хамроева нужно оставить в России до начала судебного процесса. А если в нашей стране есть мораторий на смертную казнь, то, по мнению Каримова, обвиняемый должен получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Его надо наказать, публично, чтоб другим было неповадно. Если преступление совершает гражданин Таджикистана – надо об этом говорить, но есть и другие нации, которые проживают на территории Таджикистана. Надо уточнять этот вопрос», — продолжает Минходжидин Каримов.

Также глава диаспоры подчёркивает, что организация борется с этнической преступностью, плотно взаимодействуя с правоохранительными органами. Минходжидин Каримов недоумевает и по поводу жёсткой позиции городского депутата: Ростиславу Антонову он советует заниматься своими делами.

В конце разговора лидер «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов попросил принести извинения за случившееся родителям убитой школьницы.