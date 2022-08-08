Таджикская диаспора извинилась за смерть 17-летней девушки в Новосибирске

Фото Сиб.фм, со страницы Хушнуда Хамроева в "ВК"

Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов принёс извинения семье 17-летней школьницы, в убийстве которой обвиняют мигранта Хушнуда Хамроева.

Руководитель таджикской диаспоры в Новосибирске Минходжидин Каримов принёс извинения семье убитой 17-летней девушки. В совершении этого преступления подозревается 27-летний мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев.

"Хочу принести извинения за случившееся родителям убитой школьницы", — сказал Минходжидин Каримов в разговоре с журналистом Сиб.фм.

Комментируя трагедию с участием Хушнуда Хамроева, лидер новосибирских таджиков отметил, что диаспора не поддерживает земляка.

"Я уверен, что если бы его судили в Таджикистане, наказание было бы самое суровое, вплоть до смертной казни. Никто его не поддерживает! Диаспора его не поддерживает!", — сказал Каримов.

По данным Каримова, у Хамроева — богатое криминальное прошлое

"В 2017 году у него были судимости. Он – не гражданин России, а Таджикистана. Если на него были заявления, то почему его не депортировали, уголовника этого?", – отметил руководитель диаспоры.

Напомним, 17-летняя школьница была убита в Новосибирске 26 июля. Он скончалась от многочисленных ножевых ранений. Около двух лет десятиклассница дружила с мигрантом, и он считал её своей девушкой, а за нож схватился из ревности.