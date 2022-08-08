Тушили до 4 утра: что осталось от сгоревшего в Заельцовском парке ресторана Shalet

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ночь с 7 на 8 августа в Заельцовском парке вспыхнул ресторан Shalet: показываем, как теперь выглядит здание, на двух этажах которого могло разместиться почти 500 человек.

Поздним вечером 7 августа на территории Заельцовского района Новосибирска случился масштабный пожар: в Заельцовском парке загорелся двухэтажный ресторан Shalet, располагавшийся по адресу Парковая, 88.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре на кровле поступило в 22:24. Чтобы локализовать возгорание на 630 квадратных метрах, пожарным понадобилось 50 минут — это предотвратило стремительное распространение огня. Спустя ещё 18 минут спасатели ликвидировали открытое горение. Во время борьбы с открытым огнём кровля двухэтажного здания всё же обрушилось. Известно, что при этом в здании находились несколько баллонов с газом.

На реагирование задействовали 52 человека и 17 единиц техники, а также создали штаб пожаротушения на месте происшествия.

После устранения огня пожарные осуществляли проливку и разбор обгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания. На это пожарным понадобилось четыре с половиной часов: все неотложные работы завершились в 04:13.

В настоящее время в сгоревшем ресторане работают дознаватели регионального ГУ МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории. С места пожара уже изъяты образцы для проведения пожарно-технической экспертизы.

Как писал Сиб.фм ранее, вероятной причиной пожара могло стать замыкание.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Shalet обошлось без пострадавших: все гости находились на летней веранде, а восемь человек персонала успели эвакуироваться из горящего здания самостоятельно.