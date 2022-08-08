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общество

Аргентинский бар за 12 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Фото Аргентинский бар за 12 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске
Фото Аргентинский бар за 12 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Фото: pixabay

В Новосибирске выставили на продажу Alza Bar на Урицкого за 12 млн рублей.

8 августа на Avito появилось объявление, в котором владелец выставил на продажу бар за 12 млн рублей. Приложенная фотография, а также указанный адрес совпадают с баром Alza Bar.

Продавец не указал в объявлении название заведения, однако указал, что заведение находится на улице Урицкого в Железнодорожном районе Новосибирска.

Продавец отмечает, что заведение обладает отличным народным рейтингом благодаря кухне, декору и сотрудничеству с онлайн-площадками доставки еды. Площадь помещения — 100 кв. м, в зале размещены 40 мест для гостей.

Напомним, ранее в закрытом поселке под Новосибирском выставили на продажу коттедж стоимостью 187 млн рублей.

Также в июле выставили на продажу бильярд-бар Central за 100 млн рублей. Сообщается, что площадь помещения составляет 535 квадратных метров, которые занимают первый и цокольный этажи здания. По словам автора объявления, помещение также полностью оборудовано для организации общественного питания.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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