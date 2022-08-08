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Владельцы сгоревшего Shalet намерены восстановить ресторан в Новосибирске

Фото Владельцы сгоревшего Shalet намерены восстановить ресторан в Новосибирске
Фото Владельцы сгоревшего Shalet намерены восстановить ресторан в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

Сгоревший 7 августа ресторан Shalet в Новосибирске не был застрахован.

7 августа в ресторане Shalet в Заельцовском парке Новосибирска произошел пожар. Оказалось, что ресторан не был застрахован, но собственник планирует его восстановить. Об этом сообщает сам владелец ресторана, компания ООО «Ривьера» в эксклюзивном материале BFM-Новосибирск.

Ресторан появился в Заельцовском парке довольно давно, и в 2013 году представители парка хотели его снести как стихийно возведенный объект. Тогда же, в феврале 2013, мэрия подала иск к парку с требованием передать Shalet и прилежащую территорию в собственность муниципалитета. После долгих судебных процессов и многократных обжалований решения суда стороны пришли к тому, что владельцем ресторана стала мэрия Новосибирска.

На август 2022 года мэрия значится только одним из собственников ресторана. Об этом сообщает источник издания BFM-Новосибирск. Впрочем, в официальных документах этому нет подтверждения. Администратор ресторана утверждает, что после судебного процесса 2013 года работа ресторана на территории парка полностью законна.

Напомним, ранее пресс-служба МЧС опубликовала фотографии сгоревшего ресторана — в том числе и внутреннего убранства. Пожар потушили за 50 минут.

Также появилось видео горящего ресторана.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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