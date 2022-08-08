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Жара до +27 градусов и дожди ожидаются в Новосибирске в начале недели

Фото Жара до +27 градусов и дожди ожидаются в Новосибирске в начале недели
Фото Жара до +27 градусов и дожди ожидаются в Новосибирске в начале недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 8 августа в Новосибирске установится жаркая погода с дождями и грозами, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Жаркая погода и дожди ожидают жителей Новосибирской области на новой рабочей неделе с 8 по 12 августа. Днём в городе воздух прогреется до +24 +28 градусов, при этом высока вероятность осадков. Об этом сообщается на сервисе Гиметео.ру.

Во вторую неделю августа новосибирцев ожидает сразу пять дождливых дней. По данным синоптиков, осадки вероятны 8, 9, 11, 12 и 14 августа.

При этом все дни столбики термометров днём не будут опускаться ниже 20 градусов. А вот ночью воздух остынет до +12 +16 градусов.

Самым жарким днём наступившей недели станет среда, 10 августа. Днём в городе ожидается +27 тепла и солнце.

В понедельник, 8 августа, в сибирской столице ожидается +24, +26 градусов.

"Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза", — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Как ранее писал Сиб.фм, сильный ливень 7 августа затопил улицы в новосибирском Академгородке.

Напомним, 7 августа в 2 районах региона прошёл крупный град.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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