Жительница Новосибирска пожаловалась на рост стоимости парковки в «Толмачево»

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Жительница Новосибирска возмутилась измененными ценами парковки в «Толмачёво».

Вернувшуюся из другого города женщину не выпускали с парковки новосибирского аэропорта «Толмачёво» и требовали оплатить парковку по тарифу, которого не было 8 дней назад. Об этом сообщает precedent.tv.

Ольга Дыкина вернулась из другого города и хотела забрать машину с парковки аэропорта «Толмачёво», но ей сообщили, что она должна оплатить парковку по более высокому тарифу, чем указано всех табло.

В момент вылета на электронных табло «Толмачёво» значилось, что стоимость суток парковки не превышает 500 рублей, сообщает Ольга Дыкина. Когда же она вернулась из поездки, ей сообщили что сумма парковки составит 13500 рублей по тарифу 1500 руб. в сутки.

После скандала девушку отпустили, а парковку она оплатила по старому тарифу. По словам Ольги, дежурный вокзала объяснил изменение стоимости отчуждением парковки от «Толмачёво» к Привокзальной площади.

Напомним, ранее администрация «Толмачёво» отказывалась открыть бизнес-зал для женщин и детей при задержке рейса в Баку 22 июля. В пресс-службе Толмачево журналисту Сиб.фм сообщили, что «аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов».

Рейс в Баку задерживали более чем на 10 часов, и при этом не обеспечивали пассажиров едой, водой и комнатами матери и ребенка.