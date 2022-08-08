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общество

Жительницы Новосибирска рассказали о неприличном симптоме COVID-19

Фото Жительницы Новосибирска рассказали о неприличном симптоме COVID-19
Фото Жительницы Новосибирска рассказали о неприличном симптоме COVID-19

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Жительницы Новосибирска перечислили симптомы коронавируса в новую волну COVID-19 в августе 2022 года.

С начала августа в Новосибирске и регионе фиксируют заметный рост количества заражений COVID-19. Только за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась на 80%: из 44 тысяч сделанных новосибирцами ПЦР-тестов 6% показали положительный результат.

Сиб.фм поговорил с жительницами Новосибирска, которые прямо сейчас болеют COVID-19: они рассказали, как протекает заболевание, и какие симптомы указывают на заражение новым штаммом.

"Диарея и слабость"

София заразилась коронавирусом меньше недели назад. По словам женщины, в первый день на протяжении почти суток она чувствовала слабость, головную боль и сильную сонливость.

«Я уснула вечером сразу после работы, а когда проснулась к 23 часам, меня уже знобило, была высокая температура. На следующий день немного болело горло и был лёгкий насморк, и снова постоянное желание спать», —

рассказала София.

В это время температура держалась на значении 37-37,5 градусов, также женщина упомянула о заложенности носа и редком кашле. Кроме этого, на протяжении первых двух дней болезни София страдала от диареи и слабости.

Фото Жительницы Новосибирска рассказали о неприличном симптоме COVID-19 2

«Если что-то делаешь, шевелишься, начинает в жар кидает. В общем, как обычная простуда, не считая диареи», — добавила она.

"Поселилась в туалете"

Екатерина находится в режиме самоизоляции из-за заражения коронавирусом с начала августа. Она рассказала, что в её случае первым симптомом было расстройство пищеварения.

Фото Жительницы Новосибирска рассказали о неприличном симптоме COVID-19 3

«Очень сильно болит желудок. Потом ночью поднимается температура так, что спать не можешь: всю ломает и выкручивает, как будто кто-то пытается из тебя вылезти. В общем я почти поселилась в туалете», — описала Екатерина.

По словам женщины, в таком состоянии она находилась первые два дня болезни. После этого температура тела начала понижаться — как и в случае Софии, градусник показывал 37-37,5 градусов. Кроме того, Екатерина отметила значительную слабость, а также ощутимую боль в некоторых частях тела.

«Болит спина, копчик и голова», — уточнила она.

Женщина заметила, что уже через неделю ПЦР-тест показывал отрицательный результат.

Недавно жительница Новосибирска рассказала Сиб.фм, как на следующий день после положительного теста на COVID-19 в поликлинике она оказалась на недельном карантине.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
коронавирус
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