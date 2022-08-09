6 новых станций метро планируют построить к 2030 году в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский метрополитен планируют расширить шестью новыми станциями до 2030 года.

К наступлению 2030 года подземку в Новосибирске собираются увеличить за счёт шести новых станций: ими могут стать «Спортивная», «Гусинобродская», «Молодёжная», «Площадь Станиславского», «Пермская», и «Северная». Их строительство предусмотрено муниципальной программой комплексного развития городской транспортной инфраструктуры. Работы по возведению одной из перечисленных станций — «Спортивной» — будут завершены в сентябре 2022 года. Также в планах властей города — проектирование и строительство электродепо «Волочаевское».

На текущий момент стоимость достройки Дзержинской линии с электродепо оценивается в 26,7 миллиардов рублей. Продление Ленинской линии до станции «Площадь Станиславского» даст возможность создать транспортно-пересадочный узел на пересечении крупных магистралей, где фиксируется высокая концентрация маршрутов общественного транспорта.

По данным департамента транспорта мэрии, в Новосибирске заложены расходы на строительство станции «Спортивная», а также корректировку сметы для продления участка от станции «Золотая нива» до станции «Молодёжная» Дзержинской линии, и оплата проектирования электродепо «Волочаевское».

Как писал Сиб.фм ранее, строительство станции «Спортивная» обошлось Новосибирску больше чем в три миллиарда рублей.