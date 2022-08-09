BMW столкнулся с белым кроссовером на улице Космической в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»
Чёрный BMW столкнулся с белым кроссовером в Ленинском районе Новосибирска.
9 августа на перекрестке улиц Новогодней и Космической чёрный BMW столкнулся с белым кроссовером. Об этом стало известно из группы «АСТ-54» во «Вконтакте».
Столкновение произошло днем, информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия присутствуют пожарные МЧС и бригада скорой помощи.
Судя по фотографиям, оба автомобиля повредили лобовые части кузова. Кроссовер пострадал сильнее.
Как предполагают в комментариях, авария могла произойти из-за того, что кроссовер не уступил дорогу BMW.
Напомним, ранее пресс-служба ГИБДД сообщила, что водитель микроавтобуса Mersedes, в котором 8 августа пострадали восемь жителей Алтайского края, не имел лицензии на перевозку людей. Авария произошла ночью в Ордынском районе. Также стало известно, что микроавтобус направлялся на барахолку за вещами.
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