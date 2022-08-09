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Грузовой поезд сбил мужчину между станциями Новосибирск-Западный и Обь

Фото Грузовой поезд сбил мужчину между станциями Новосибирск-Западный и Обь
Фото Грузовой поезд сбил мужчину между станциями Новосибирск-Западный и Обь

Фото: pixabay

Грузовой поезд сбил мужчину на рельсах в Новосибирске.

9 августа поезд сбил человека, который находился на рельсах. Машинист не успел остановить состав. Об этом сообщает сибирское управление на транспорте МВД.

Трагический случай произошел между станциями Новосибирск-Западный и Обь. Машинист увидел на рельсах человека и начал экстренное торможение, но грузовой поезд не успел остановиться и сбил человека насмерть.

Личность погибшего не установлена. Это был мужчина примерно 55 лет, худощавого телосложения, ростом около 180 см. На нем были надеты серые спортивные штаны и коричневая ветровка. При себе у него была связка ключей.

Транспортное управление просит звонить в дежурную часть всех, кто знает что-либо о погибшем, по номеру + 7(383) 229-34-00.

Напомним, этим же утром поезд сбил пешехода у станции Ипподром в Новосибирске. На место прибыла бригада скорой помощи. О состоянии сбитого новосибирца пока не известно.

Ранее поезд насмерть сбил 42-летнюю женщину под Новосибирском. Она шла к остановке «Обское море» по рельсам, сзади нее ехал тепловоз. Машинист пытался затормозить, но не успел, и поезд наехал на женщину. Она скончалась на месте.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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