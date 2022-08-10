Депутат Антонов назвал запоздалыми извинения таджикской диаспоры за убийство мигрантом школьницы

Фото Густаво Зырянова

Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов после выступлений депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова извинился перед родителями убитой мигрантом школьницы. Однако народный избранник считает эту реакцию запоздалой и всё равно требует, чтобы были приняты меры.

В начале августа депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов предложил прекратить финансирование таджикской диаспоры в Новосибирске из-за убийства мигрантом 17-летней школьницы. Также народный избранник потребовал принести извинения от имени «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» родителям покойной.

Корреспондент Сиб.фм связался с Минходжидином Каримовым, и он фактически выполнил все требования депутата. Правда, последнему он посоветовал не совать нос не в своё дело. Редакция поинтересовалась, остался ли Ростислав Антонов доволен достигнутым результатом.

«Я считаю, что это – правильная реакция: позиция обозначена, и она – верная, хоть и запоздалая. Это говорит о том, что подход в решении этих вопросов изменился, и мы движемся в правильном направлении. Но мы ждём, что они плотней займутся работой со своей молодёжью, а не будут перекладывать всё на правоохранительные органы, которые тогда просто депортируют всех. Но они ведь хотят интегрировать их в российское общество»,

- заявил Ростислав Антонов.

Депутат горсовета Новосибирска всё равно направил мэру Новосибирска письмо с требованием принять меры, среди которых, в том числе, безопасность и приостановка финансирования таджикской диаспоры.

Напомним, ранее Минходжидин Каримов рассказывал корреспонденту Сиб.фм о том, на что живет «Местная национально-культурная автономия таджиков Новосибирска». Среди указанных средств дохода не было бюджетных средств.

«Говорить надо по делу, есть правоохранительные органы, которые занимаются этим делом. Почему человек так сказал публично? Если бы я так сказал, меня бы со всех сторон осуждали. Не надо пиариться на таких моментах», — заключил Минходжидин Каримов.