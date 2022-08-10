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Депутат Антонов назвал запоздалыми извинения таджикской диаспоры за убийство мигрантом школьницы

Фото Депутат Антонов назвал запоздалыми извинения таджикской диаспоры за убийство мигрантом школьницы
Фото Депутат Антонов назвал запоздалыми извинения таджикской диаспоры за убийство мигрантом школьницы

Фото Густаво Зырянова

Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов после выступлений депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова извинился перед родителями убитой мигрантом школьницы. Однако народный избранник считает эту реакцию запоздалой и всё равно требует, чтобы были приняты меры.

В начале августа депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов предложил прекратить финансирование таджикской диаспоры в Новосибирске из-за убийства мигрантом 17-летней школьницы. Также народный избранник потребовал принести извинения от имени «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» родителям покойной.

Фото Депутат Антонов назвал запоздалыми извинения таджикской диаспоры за убийство мигрантом школьницы 2

Корреспондент Сиб.фм связался с Минходжидином Каримовым, и он фактически выполнил все требования депутата. Правда, последнему он посоветовал не совать нос не в своё дело. Редакция поинтересовалась, остался ли Ростислав Антонов доволен достигнутым результатом.

«Я считаю, что это – правильная реакция: позиция обозначена, и она – верная, хоть и запоздалая. Это говорит о том, что подход в решении этих вопросов изменился, и мы движемся в правильном направлении. Но мы ждём, что они плотней займутся работой со своей молодёжью, а не будут перекладывать всё на правоохранительные органы, которые тогда просто депортируют всех. Но они ведь хотят интегрировать их в российское общество»,

- заявил Ростислав Антонов.

Депутат горсовета Новосибирска всё равно направил мэру Новосибирска письмо с требованием принять меры, среди которых, в том числе, безопасность и приостановка финансирования таджикской диаспоры.

Напомним, ранее Минходжидин Каримов рассказывал корреспонденту Сиб.фм о том, на что живет «Местная национально-культурная автономия таджиков Новосибирска». Среди указанных средств дохода не было бюджетных средств.

«Говорить надо по делу, есть правоохранительные органы, которые занимаются этим делом. Почему человек так сказал публично? Если бы я так сказал, меня бы со всех сторон осуждали. Не надо пиариться на таких моментах», — заключил Минходжидин Каримов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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