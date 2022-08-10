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общество

Hyundai врезался в киоск с мантами в Новосибирске

Фото Hyundai врезался в киоск с мантами в Новосибирске
Фото Hyundai врезался в киоск с мантами в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

Hyundai Solaris протаранил киоск с мантами и самсой в Железнодорожном районе Новосибирска — после ДТП продавцу понадобилась госпитализация.

Утром 10 августа в Железнодорожном районе Новосибирска произошло заметное ДТП: там Hyundai Solaris Hatchback под управлением 45-летней женщины буквально влетел в фастфуд–киоск с мантами и самсой. Внутри находилась 52-летняя продавец, которую доставили в лечебное учреждение.

По информации ГИБДД Новосибирской области, авария произошла во время движения машины по улице Фабричной в сторону улицы Спартака.

«В пути следования [водитель] не обеспечила контроль управления транспортным средством, совершила наезд на препятствие (киоск фасфудной продукции)», — сообщили в Госавтоинспекции.

Фото Hyundai врезался в киоск с мантами в Новосибирске 2

В пресс-службе ведомства уточнили, что на место прибыл экипаж ДПС, который установит все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 8 августа на трассе в Ордынском районе произошло лобовое столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса. Сиб.фм написал о подробностях, которые известны об участниках аварии, после которой 11 человек оказались в больнице.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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