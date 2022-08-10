Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Мужчина погиб во вспыхнувшей из-за сигареты бане в Новосибирской области

Фото Мужчина погиб во вспыхнувшей из-за сигареты бане в Новосибирской области
Фото Мужчина погиб во вспыхнувшей из-за сигареты бане в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

34-летний житель Коченёвского района скончался в возникшем из-за неосторожного курения пожаре — в доме неподалёку находились четверо детей.

9 августа в МЧС по Новосибирской области сообщили о пожаре в надворных постройках частного жилого дома в Коченёвском районе. К моменту прибытия пожарных строения были охвачены открытым огнём. Горение ликвидировали через 15 минут, ещё полтора часа понадобилось для проливки и разбора сгоревших конструкций: огонь повредил баню, пристройку к ней, и сарай — общая площадь составила 33 квадратных метра. Сам дом остался неповреждённым.

Фото Мужчина погиб во вспыхнувшей из-за сигареты бане в Новосибирской области 2

В горящей бане пожарные обнаружили 34-летнего мужчину без признаков жизни.

«Из жилой части дома до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 7 человек, из них 4 детей», — дополнили в пресс-службе регионального МЧС.

На место пожара прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели МЧС России установили предварительную причину возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Полные обстоятельства произошедшего на момент публикации устанавливаются.

Напомним, 7 августа в Заельцовском парке Новосибирска сгорел двухэтажный ресторан Shalet — предварительной причиной посчитали возгорание проводки.

Позже Сиб.фм рассказал о других популярных ресторанах, пожары в которых обсуждали многие новосибирцы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
МЧС
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25545
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
18937
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
15038
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
12754
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12466
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
10426
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9959
Медотвод от вакцинации в августе 2022 года: кому нельзя ставить прививку от коронавируса «Кентавр»