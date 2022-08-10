Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Самолет столкнулся с автотрапом в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске

Фото Самолет столкнулся с автотрапом в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске
Фото Самолет столкнулся с автотрапом в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске

Фото: Михаил Кругликов / АиФ

9 августа самолет авиакомпании S7 столкнулся с автотрапом в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Самолёт авиакомпании S7 повредил корпус при столкновении с автотрапом при подготовке к полёту, и из-за этого его отстранили от плета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Перед рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург самолет АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7) столкнулся с автотрапом, когда тот отъезжал от дверей. Как утверждает Aviaincident, при этом маневре самолет получил две вмятины в пределах нормы и отстранили судно от полёта.

Пресс-служба аэропорта опровергает информацию о повреждении корпуса самолета и сообщает, что рейс состоялся без смены судна.

Напомним, ранее жительница Новосибирска пожаловалась на рост стоимости парковки в «Толмачево». При возвращении в город она получила счет на 13 500 рублей за 9 дней отсутствия.

Также в конце июля пассажиры задержанного на 10 часов рейса "Новосибирск-Баку" возмутились отказом работников "Толмачёво" открыть бизнес-зал для женщин и детей. Суммарная задержка вылета составила 10 часов. В пресс-службе Толмачево журналисту Сиб.фм сообщили, что «аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26961
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
22287
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
16271
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
13831
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
12837
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
11004
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
10527
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска