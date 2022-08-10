Самолет столкнулся с автотрапом в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске

Фото: Михаил Кругликов / АиФ

9 августа самолет авиакомпании S7 столкнулся с автотрапом в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Самолёт авиакомпании S7 повредил корпус при столкновении с автотрапом при подготовке к полёту, и из-за этого его отстранили от плета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Перед рейсом Новосибирск – Санкт-Петербург самолет АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7) столкнулся с автотрапом, когда тот отъезжал от дверей. Как утверждает Aviaincident, при этом маневре самолет получил две вмятины в пределах нормы и отстранили судно от полёта.

Пресс-служба аэропорта опровергает информацию о повреждении корпуса самолета и сообщает, что рейс состоялся без смены судна.

Напомним, ранее жительница Новосибирска пожаловалась на рост стоимости парковки в «Толмачево». При возвращении в город она получила счет на 13 500 рублей за 9 дней отсутствия.

Также в конце июля пассажиры задержанного на 10 часов рейса "Новосибирск-Баку" возмутились отказом работников "Толмачёво" открыть бизнес-зал для женщин и детей. Суммарная задержка вылета составила 10 часов. В пресс-службе Толмачево журналисту Сиб.фм сообщили, что «аэропорт не обязан предоставлять бизнес-зал в случае задержек рейсов».