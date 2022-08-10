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Дожди и похолодание вернутся в Новосибирск в субботу

Фото Дожди и похолодание вернутся в Новосибирск в субботу
Фото Дожди и похолодание вернутся в Новосибирск в субботу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На выходных пройдут первые дожди за неделю в Новосибирске.

Жара в Новосибирске будет держаться до выходных. Только вечером субботы и в воскресенье температура снизится и пойдут дожди. Об этом сообщают сервисы Яндекс.Погода и Gismeteo.

В среду, 10 августа, весь день ожидается ясным и солнечным. Воздух прогрелся до 27 градусов, а ночью опустится до +17°C.

В четверг, 11 августа, жара сохранится: температура днем достигнет +28°C, но на небе появятся облака. По области температура может достигать +30°C, а ночью и ранним утром можно наблюдать туман. После этого дня температура будет только падать.

В пятницу и субботу ожидается ясное небо и +24°C. Вечером субботы возможен небольшой дождь.

Воскресенье, 14 августа, станет самым холодным днем недели: затянутое небо, небольшие дожди в первой половине дня и максимальная температура воздуха +22°C.

Напомним, с 9 по 10 августа в Новосибирске вводили режим чёрного неба. Впрочем, уже утром 10 августа смог рассеялся.

Также 14 августа, в воскресенье, состоится Медовый Спас — религиозный христианский праздник, приуроченный к началу сбора мёда.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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