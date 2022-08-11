ГУ ФСИН подтвердило суицид обвиняемого в убийстве жены главврача Искитима

Фото www.freepik.com, пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Обвиняемый в убийстве жены главврача искитимской ГКБ Дмитрий Казаков покончил с собой в СИЗО Новосибирска.

9 августа обвиняемый в убийстве жены главного врача городской больницы Искитима Людмилы Кайгородовой Дмитрий Казаков был обнаружен мёртвым в СИЗО-1 Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН в ответ на запрос.

"Указанный обвиняемый был обнаружен сотрудниками учреждения в камере без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники провели реанимационные мероприятия, которые положительного результата не принесли", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что материалы проверки по данному факту направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

Как ранее писал Сиб.фм 66-летняя Людмила Кайгородова была убита 27 сентября 2020 года. Супруг погибшей Алексей Кайгородов вернулся домой с охоты, а внутри коттеджа, расположенного в Набережном жилмассиве, обнаружил тело супруги.

Задержать нападавшего по горячим следам правоохранителям не удалось. Однако впоследствии они объявили в розыск Дмитрия Казакова.

Напомним, Дмитрий Казаков – рецидивист с внушительной криминальной биографией, которого подозревают в нескольких убийствах, был задержан в Томске 8 июля 2021 года. За серию совершённых преступлений ему грозило пожизненное лишение свободы.