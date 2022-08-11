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общество

Мэр Новосибирска откроет мемориал погибшему на Украине военному 6 сентября

Фото Мэр Новосибирска откроет мемориал погибшему на Украине военному 6 сентября
Фото Мэр Новосибирска откроет мемориал погибшему на Украине военному 6 сентября

Фото: /vk.com/rozatikhomirova

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в открытии мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации военному Камилю Хабибназарову 6 сентября.

Мемориальную доску погибшему на Украине 21-летнему военному из Новосибирска Камилю Хабибназарову откроют в школе № 23 6 сентября. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в ходе "Часа прессы" 11 августа.

"С мамой военного уже определено время и место установки мемориальной доски. Она появится в школе, где учился Камиль Хабибназаров. 6 сентября я планирую участвовать в этом мероприятии", — сказал Локоть, отвечая на вопрос журналиста Сиб.фм.

Как ранее писал Сиб.фм, история с установкой памятной доски погибшему военному сопровождалась скандалом. Это произошло после того, как чиновники мэрии по формальным основаниям отказали матери Камиля Хабибназарова открыть мемориал в школе, так как с момента смерти героя еще не прошло пяти лет. После инцидента мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за такой подход работников администрации и лично вмешался в ситуацию

Напомним, 4 августа первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров раскритиковал мэрию за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному Камилю Хабибназарову.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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