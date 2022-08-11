Новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» выявили у 6 жителей России

Фото: Сиб.фм

Роспотребнадзор сообщил о 6 случаях заболевания гибридным штаммом коронавируса «дельтакрон» в России.

11 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России подтверждено 6 случаев заболевания гибридным штаммом коронавируса «дельтакрон». Пять образцов взяты на исследование в Санкт-Петербурге, один — в Москве.

Как сообщает ведомство, пациенты, пораженные гибридным штаммом, перенесли болезнь в легкой форме. Представители пресс-службы сообщили, что этот вариант вируса относится к недоминирующим и не оказывает влияния не эпидемиологическую обстановку в регионах.

Также в пресс-релизе федеральная служба отметила интерес американских ученых к ситуации в России и заверила, что система мониторинга VGARus позволяет отслеживать новые штаммы и эффективно реагировать на них.

«Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остаётся достаточно напряженной»

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал первые симптомы нового штамма коронавируса «Кентавр». Учёные отметили, что «Кентавр» как субвариант штамм-омикрона передается еще легче, чем сам омикрон. Но по течению заболевания менее опасен.

Также сообщалось, что вакцинацию педагогов от COVID-19 усилят к 1 сентября в Новосибирской области.