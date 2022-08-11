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В метро Новосибирска сократили время ожидания поездов до 3 минут

Фото В метро Новосибирска сократили время ожидания поездов до 3 минут
Фото В метро Новосибирска сократили время ожидания поездов до 3 минут

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский метрополитен с 8 августа вернулся к стандартному графику движения электричек из-за роста пассажиропотока.

Интервал движения электропоездов в метро Новосибирска сократили до 3-3,5 минут в утренние часы из-за роста пассажиропотока. Такая схема движения действует в подземке с 8 августа.

Ранее, в связи со снижем пассажиров в летние месяцы, время ожидания было увеличено. Однако это вызвало нарекание горожан.

С 8 августа метрополитен вернулся к стандартному режиму работы. В утренние часы вагоны прибывают каждые 3-3,5 минуты. В вечерний час пик поезда курсируют также каждые 3,5 минуты. Днем ждать поезд придется от 5 до 5,5 минут.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на финальную стадию вышло строительство новой станции метро "Спортивная". Ожидается, что к 30 сентября 2022 года готовность объекта будет 100%.

Напомним, 10 августа оперативный штаб по коронавирусу рекомендовал пассажирам общественного транспорта вернуться к соблюдению масочного режима.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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