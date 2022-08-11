В Новосибирске объявили красный уровень загрязнения воздуха 12 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия в Новосибирске 12 августа.

В пятницу, 12 августа, в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

12 августа, с 10:00 до 18:00 на территории города ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Это уже второй раз за август 2022 года, когда уровень примесей в небе над Новосибирском обеспечивает первую степень опасности для жителей. Ранее режим «черного неба» вводили с 9 по 10 августа, но уже 10 августа северо-восточный ветер уменьшил уровень примесей в воздухе до приемлемых значений.

Жителям города рекомендуется пользоваться общественным транспортом вместо личного, а также реже появляться на улице и не открывать окна для проветривания.

Напомним, ранее в этом году режим черного неба в Новосибирске вводили 13 мая. До этого чрезвычайный режим вводился 11 февраля и длился 2 дня.