В Новосибирске загорелся балкон на 8 этаже десятиэтажки

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В Новосибирске потушили пожар, охвативший 8 и 9 этажи десятиэтажки в Ленинском районе.

В 19:50 пожарные выехали на вызов на улицу Колхидская в Ленинском районе Новосибирска. В 10-этажном здании загорелся балкон 8 этажа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Когда прибыл пожарный расчет, на балконе 8 этажа горел балкон, также была повреждена комната и кухня. Огонь распространился на 9 этаж и успел повредить балкон и оконную раму.

10 человек эвакуировались из подъезда самостоятельно, и еще троих людей эвакуировали сотрудники МЧС из соседней к пожару квартиры. Двое их них — дети. В самой квартире с загоревшимся балконом никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

Общая площадь пожара составляла 49 квадратных метров, и бригада пожарных потушила его за 15 минут.

Напомним, ранее спасатели МЧС потушили пожар в общежитии в городе Обь Новосибирской области.

Также МЧС устанавливает причину пожара в ресторане Shalet в Новосибирске. Специалисты испытательной пожарной лаборатории изъяли необходимые образцы для экспертизы. Пожар в двухэтажном ресторане на улице Парковой начался после 22 часов 7 августа. К моменту приезда спасателей кровля заведения горела открытым огнем, при этом со слов администрации ресторана, внутри находились газовые баллоны.