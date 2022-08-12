Мужчина украл картину с Наполеоном в кроссовках из кафе в Новосибирске

Фото: Предоставлено героем публикации/ Андрей Сивенок

Картину с Наполеоном в кедах похитили из кафе в Академгородке Новосибирска на глазах у посетителей.

Из кафе в Верхней зоне Академгородка посреди дня украли картину с Наполеоном Бонапартом в стиле поп-арт. Об этом сообщил Telegram-канал «Ненаучный городок».

11 августа, в четверг, мужчина вошел в работающую кофейню «White Swift» на Морском проспекте, снял картину со стены и вышел на улицу. Судя по записям камер наблюдения, никто из посетителей и сотрудников не воспринял произошедшее как преступление. О том, что картина исчезла, стало известно только утром 12 августа, сообщил администратор кофейни.

Вор был в красной футболке, синих шортах и с бородой. Администрация кофейни уже пишет заявление в полицию.

Похищенная картина — оммаж на работу «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» Жака Луи Давида. Полотно выполнено в стиле поп-арт: французский полководец изображен в солнцезащитных очках и высоких кроссовках, а в руке он держит магнитофон. На крупе его коня изображена анархистская символика, а надпись на фоне гласит «‎I'm gonna rock you!» («‎Я тебя раскачаю!»). Картину похитили вместе с массивной резной рамкой.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что картину с обнаженной моделью из Бердска покажут в лучших музеях России. Картину с обнаженной девушкой «Collision», или «Противостояние», Игорь Вечерский написал в 2017 году, тогда ему позировала модель из Бердска. В 2022 году работа новосибирского художника прошла в финал конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050».

Также сообщалось, что внучка художника Якубовского продала картины деда из-за нужды в деньгах. Позже она случайно узнала, что проданные ею за копейки картины деда сейчас оцениваются в миллион долларов.