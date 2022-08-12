Новосибирского депутата Антонова обвинили в разжигании межнациональной розни

Фото со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Распустить автономию таджиков в Новосибирске предложил депутат Ростислав Антонов после обвинений в разжигании межнациональной розни.

Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов обвинил депутата горсовета Ростислава Антонова в разжигании межнациональной розни. Поводом стало предложение народного избранника прекратить финансирование диаспоры после убийства 17-летней школьницы мигрантом из Таджикистана. Об этом Антонов написал на личной странице в "ВК".

Со слов депутата, ранее Минходжиддин Каримов выступил в эфире радиостанции, где заявил, что осуждает поступок соотечественника, но "провокации Ростислава Антонова необходимо пресекать". Также Каримов уточнил, что "в компетенцию автономии не входит реагировать на это дело, следствие по которому до сих продолжается".

Реакция Антонова на слова Каримова оказалась довольно резкой. В частности, член горсовета предложил распустить автономию, которая не желает профилактировать правонарушения.

"Уважаемый Минходжиддин Каримов, если в вашу компетенцию не входит реакция на подобные действия ваших соотечественников и профилактика правонарушений с их стороны, то я предлагаю вам распустить вашу национально-культурную автономию, выбрать занятие себе по силам и способностям и не морочить нам голову, — написал Антонов.

Как ранее писал Сиб.фм, после жестокого убийства 17-летней школьницы в Новосибирске депутат Антонов выразил удивление тем, что организация таджиков до сих пор не извинилась перед семьёй девушки. Он также призвал прекратить финансирование диаспоры. В ответ Минходжидин Каримов от имении автономии выразил соболезнования родным погибшей и упрекнул Антонова в пиаре.