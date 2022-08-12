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общество

Пробка длиной в 6,5 км образовалась 12 августа на Бердском шоссе в Новосибирске

Фото Пробка длиной в 6,5 км образовалась 12 августа на Бердском шоссе в Новосибирске
Фото Пробка длиной в 6,5 км образовалась 12 августа на Бердском шоссе в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вечером 12 августа на Бердском шоссе под Новосибирском образовалась пробка длиной в 6,5 км.

В пятницу, 12 августа, на Бердском шоссе и улице Вокзальной образовалась пробка, которая не расходится уже несколько часов. Об этом сообщают очевидцы-водители, оставляя комментарии на Яндекс.Картах прямо с места затора.

Со стороны Новосибирска пробка начинается на Бердском шоссе в месте пересечения трассы с въездом в Верхнюю зону Академгородка, и продолжается до самого Бердска и бывшего поста ДПС на улице Вокзальная. Пробка растянулась на 6,5 километров.

В обратную сторону, от Бердска, пробка начинается с улицы Верхняя и заканчивается у того же бывшего поста ДПС. Общая протяженность затора — 4,5 км.

Причина замедления движения — дорожные работы, которые сократили доступную для водителей территорию до одной полосы в каждом направлении.

Фото Пробка длиной в 6,5 км образовалась 12 августа на Бердском шоссе в Новосибирске 2

Напомним, 9 августа отключившийся светофор в Калининском районе Новосибирска спровоцировал автомобильную пробку на несколько часов. Автомобили более 7 часов двигались крайне медленно.

Также ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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