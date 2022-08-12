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В Новосибирске грузовик слетел в кювет на трассе у Толмачево

Фото В Новосибирске грузовик слетел в кювет на трассе у Толмачево
Фото В Новосибирске грузовик слетел в кювет на трассе у Толмачево

Фото: группа «АСТ-54»

Грузовой автомобиль съехал с дороги и перевернулся около Толмачево под Новосибирском.

В пятницу, 12 августа, грузовой автомобиль выехал с трассы, ведущей в Толмачево, и упал в кювет. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

Очевидцы рассказывают, что автомобиль поехал вбок с дороги в траву и упал набок. Около упавшего автомобиля стали останавливаться и другие машины, из-за чего на дороге образовалась пробка в обоих направлениях. На месте происшествия работает бригада МЧС и сотрудники скорой помощи.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее был назван предполагаемый виновник массовой аварии с военной техникой на трассе Новосибирск-Барнаул. По предварительным данным, в ДТП с тремя пострадавшими виноват водитель Porsche Cayenne.

Также в конце июля два человека пострадали в аварии со скорой в Новосибирске. Как сообщают очевидцы, седан якобы ехал наперерез скорой. Спецмашина двигалась со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Скорая повредила переднюю часть, cедан получил сильный боковой удар.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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