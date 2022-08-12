В Омске обрушилась жилая пятиэтажка

ФОТО: СКРИНШОТ ВИДЕО / "12-Й КАНАЛ", «МК в Омске»

Ранее признанный аварийным дом рухнул в Омске и засыпал обломками первые 2 этажа.

В пятницу, 12 августа, в Омске обрушился пятиэтажный жилой дом, который ранее признали аварийным. Об этом сообщает издание «МК в Омске».

Общежитие в доме № 53 на улице 20-го Партсъезда признано аварийным и изношенным на 41%, но несмотря на это в нем продолжали жить.

На месте завала работают спасатели МЧС, который подъехали к дому с носилками.

Пресс-служба мэрии Омска уточняет, что на данный момент пострадавших нет, а спасатели оперативно разбирают место осыпания стены.

Ранее в этом же доме обрушивались стены в двух местах. Ответственные за территорию представители власти утверждали, что причиной обрушения были ремонты без согласования с коммунальными службами.

Напомним, в Новосибирске решили усилить независимый контроль строительства и ремонта дорог. Цель контроля — выявить, у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено.

Также ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке.