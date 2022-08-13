Главный тренер ХК "Сибирь" Мартемьянов устроил встряску игрокам в раздевалке

Фото и видео из группы ХК "Сибирь" в "ВК"

ХК "Сибирь" обыграл "Торпедо" со счётом 4:1, однако главный тренер Андрей Мартемьянов остался не доволен игрой подопечных.

Второй за неделю матч с нижегородским "Торпедо" завершился победой для ХК "Сибирь". Итог матча — 4:1 в пользу "Снеговиков". Однако главный тренер новосибирской команды Андрей Мартемьянов остался неволен игрой и устроил подопечным встряску в раздевалке.

"Мы хотим стать добротной, качественной командой или нет?" — обратился он к игрокам.

Капитан Евгений Чесалин ответил за всех: "Мы будем добротной командой. Сделаем выводы".

"Вот, слова капитана, — продолжил эмоциональную речь тренер. Ты обещаешь за всех. Не надо давать себе слабинку нигде. Спорт — это борьба на каждом участке поля. У нас 68 матчей, это много. Тяжело будет всем. Но на фоне тяжести, усталости мы должны держать свою игру".

Как ранее писал Сиб.фм, 10 августа хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли команду "Торпедо" в контрольном матче в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счётом 5:2. Причем, два игрока — Чайковски и Основин — сумели забить в ворота соперника по дублю.

Напомним, ранее ХК «Сибирь» публиковал расписание матчей клуба в сезоне 2022-2023. В графике отражены как домашние матчи, так и игры на выезде. Первый домашний турнир состоится 9 сентября. Завершение февраля тоже пройдёт на домашней арене — теперь ею станет ЛДС, строительство которой уже подходит к концу.