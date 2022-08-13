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Новосибирцам назвали лучшие места для рыбалки в августе

Фото Новосибирцам назвали лучшие места для рыбалки в августе
Фото Новосибирцам назвали лучшие места для рыбалки в августе

Фото Сергея Мензелинцева из группы "Рыбалка в Новосибирске" в "ВК"

Сервис Яндекс Погода назвал лучшие дни для рыбалки в Новосибирске в августе 2022 года.

В Новосибирске сервис Яндекс Погода назвал лучшие дни для рыбалки в августе. Идеальная погода для любителей удочек и богатого улова ожидается в воскресенье, 14 августа. Также хорошо клевать будет 17 августа: до обеда в городе пройдет дождь, после которого самое время ловить лещей, окуней и карасей.

Прогноз на рыбалку среди сервисов Яндекса появился сравнительно недавно, но уже пользуется популярностью среди сибиряков. При помощи технологии Meteum рассчитываются все важные для рыбалки параметры, включая температуру воды, направление ветра над водоемом, а также видимость и давление. Удобно и то, что прогноз составляется на 10 дней вперёд.

В предстоящее воскресенье, 14 августа, лучшим местом для рыбалки станет котлован Юго-Западного жилмассива. Там ожидается богатый "урожай" карасей. Все благодаря комфортной температуре воды — до плюс 25 градусов — и слегка пониженному давлению.

Карпа можно половить также на озерах Серебрянка и Каинка. А в реке Бердь — леща, карася, язя и окуня.

Как ранее писал Сиб.фм, 13 и 14 августа в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.

Напомним, ранее рыбак из Новосибирска Сергей Чикин поймал линя в притоке Оби. Эта рыба редко встречается в водоёмах Сибири.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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