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Аварийный барак загорелся в Октябрьском районе Новосибирска ночью 14 августа

Фото Аварийный барак загорелся в Октябрьском районе Новосибирска ночью 14 августа
Фото Аварийный барак загорелся в Октябрьском районе Новосибирска ночью 14 августа

Фото: группа «АСТ-54»

Расселенный барак загорелся в ночь на 14 августа в Октябрьском районе Новосибирска.

В ночь на воскресенье, 14 августа, загорелся барак в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

В доме 57/1 по улице Никитина произошел пожар, который охватил расселенный барак рядом с кафе «Генацвале».

МЧС по Новосибирской области не сообщает о пострадавших. В тушении принимала участие как минимум одна единица техники.

Напомним, ранее в Новосибирске загорелся балкон на 8 этаже десятиэтажки. Пожар охватил квартиру на 8 этаже, а также балкон на 9 этаже. Спасатели эвакуировали троих человек из соседней к пожару квартиры, еще 10 эвакуировались самостоятельно.

Также 10 августа загорелся склад замороженных продуктов площадью 150 кв м на улице Бетонной. Очевидцы пожара в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщают, что черный дым от пожара виден с правого берега.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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