Пьяный водитель КамАЗа врезался в LADA Priora и сбежал с места ДТП в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Пьяный водитель КамАЗа сбежал после ДТП с LADA Priora на улице Кошурникова в Новосибирске.

В Новосибирске КамАЗ врезался в бетонные блоки и LADA Priora. Водитель грузовика бросил автомобиль и скрылся. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

На улице Кошурникова напротив дома по адресу Бориса Богаткова, 228, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в бетонные блоки на обочине. Вместе с ними он протаранил LADA Priora, после чего вышел из автомобиля и скрылся с места ДТП. Как сообщает очевидец, водитель грузовика якобы управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Подробности происшествия выясняются.

3 дня назад жители Новосибирска перепутали пьяного мужчину с трупом. Как уточнила пресс-служба следственного комитета, мужчина на самом деле был жив, но очень пьяный.

Также жительница Сузунского района вонзила нож в грудь сожителя в пьяной ссоре.