Toyota Corolla сбила велосипедиста в центре Новосибирска

Фото и видео: группа «АСТ-54»

Водитель Toyota Corolla сбил велосипедиста на Красном проспекте Новосибирска.

В субботу, 13 августа, Toyota Corolla сбила велосипедиста в Центральном районе Новосибирска. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

13 августа в 16:40 Toyota Corolla под управлением 25-летнего мужчины ехала по улице Красный проспект. Возле дома № 65 автомобилист сбил велосипедиста. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия, а пока 30-летний велосипедист доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом.

Также 26 июля грузовик сбил курьера на велосипеде в Новосибирске. Водитель грузовика Isuzu Elf сбил доставщика еды, ехавшего на велосипеде. На момент публикации информации о происшествии курьер «Сбермаркета» был жив. При этом в комментариях новосибирцы утверждают, что молодой человек отделался переломами.